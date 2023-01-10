В Красноярске мужчина упал на дорогу перед проезжающим автобусом. Фото: скриншот из видео ЧП Красноярск

10 января в Красноярске на улице Ленина мужчина упал прямо перед автобусом на дорогу. Как «КП-Красноярск» сообщили в МВД, ему грозит штраф в 500 рублей.

Все произошло в центре Красноярска на пересечении улиц Горького и Ленина. Автобус №2 двигался по своему маршруту, когда перед ним выбежал на дорогу, а затем упал неизвестный мужчина. К счастью, скорость автобуса была невысокой, а водитель был внимательным, и успел затормозить.

В итоге пешеход не пострадал. Но его все-таки госпитализировала специализированная бригада. В его отношении завели административное дело за нарушение ПДД пешеходом. Мужчине грозит штраф до 500 рублей.