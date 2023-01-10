В Красноярском крае микроавтобус ушел под лед. Фото: МЧС по Красноярскому краю

10 января в Красноярском крае под лед реки Ангара ушел микроавтобус. Об этом сообщает региональная Служба спасения.

Все произошло утром в Мотыгинском районе на акватории Ангары. Водитель выехал на неокрепший лед переправы между поселками Рыбное и Первомайское. В МЧС подтвердили, что ледовая переправа пока не заработала.

В итоге автомобиль провалился. В салоне микроавтобуса находился лишь водитель, ему удалось выбраться и избежать травм. Достают машину 4 человека и 3 единицы техники.

Напомним, что сейчас в Красноярском крае действуют 103 ледовые переправы. Выезжать же на лед вне действующих переправ категорически запрещено.