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НовостиПроисшествия10 января 2023 6:39

В Красноярском крае микроавтобус ушел под лед

Водитель находился внутри автомобиля один
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае микроавтобус ушел под лед. Фото: МЧС по Красноярскому краю

В Красноярском крае микроавтобус ушел под лед. Фото: МЧС по Красноярскому краю

10 января в Красноярском крае под лед реки Ангара ушел микроавтобус. Об этом сообщает региональная Служба спасения.

Все произошло утром в Мотыгинском районе на акватории Ангары. Водитель выехал на неокрепший лед переправы между поселками Рыбное и Первомайское. В МЧС подтвердили, что ледовая переправа пока не заработала.

В итоге автомобиль провалился. В салоне микроавтобуса находился лишь водитель, ему удалось выбраться и избежать травм. Достают машину 4 человека и 3 единицы техники.

Напомним, что сейчас в Красноярском крае действуют 103 ледовые переправы. Выезжать же на лед вне действующих переправ категорически запрещено.