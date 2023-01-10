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НовостиПроисшествия10 января 2023 5:52

В Норильске пассажирский самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

На борту находилось 122 человека
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

10 января в Норильске пассажирский самолет авиакомпании NordStar выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Транспортный СК организовала проверку.

ЧП произошло в 9 часов утра. При развороте к старту самолет рейса Норильск-Москва выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту в этот момент находились 116 человек и 6 членом экипажа.

В Восточном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщают, что самолет повреждений не получил. Пострадавших также нет. Начата проверка по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

В транспортной прокуратуре сообщают, что пассажиров разместили в аэровокзале, а воздушное судно отбуксировали на стоянку для проверки технического состояния. Прокуратура проверяет авиакомпанию и оператора перелета на соблюдение безопасности.