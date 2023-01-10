Тысячи красноярцев и дивногорцев посетили праздничные площадки Эн+ в новогодние каникулы

Фотография на память о новогодних каникулах. Фото предоставлено компанией

В новогодние каникулы жители Красноярска и Дивногорска с удовольствием отдыхали на праздничных зимних площадках, которые энергетики организовали для горожан.

Например, на набережной Дивногорска в этом году были установлены световые тоннели и построен огромный ледовый лабиринт. А приглашенные аниматоры развлекали малышей и их родителей накануне нового года и с 4 по 6 января. Дети участвовали в конкурсах и играх, пели, танцевали и рассказывали стихи. А главным местом притяжения в праздничные выходные для дивногорцев и гостей города стал ледовый городок площадью почти 1 тыс. кв. метров с горками, подсветкой и планетой изо льда, где гости загадывали желания. На площадке можно было не только отдохнуть всей семьей, сделать эффектные фото, но и принять участие в эко-квесте. Организаторы разместили здесь стенды с подробным описанием правил и заданиями для участия, выполнив которые можно было стать участником розыгрыша подарков от Эн+.

Чтобы сбылись все желания, нужно обязательно обнять символ года. Фото предоставлено компанией

Кстати, еще есть шанс проверить свои эко-знания и побороться за призы – в онлайн-квесте можно принять участие до 13 января на сайте http://enplus-quest.ru. А еще это познавательно - на сайте вы узнаете много интересных фактов о воде.

И, конечно, нельзя представить новогодний подарок от энергетиков без магии света. Рядом с ледовым лабиринтом на набережной Дивногорска, а также на площади Мира в Красноярске компания установила световые инсталляции с пятиметровым световым тоннелем. Алюминиевые каркасные конструкции для него изготовили в Санкт-Петербурге. Всего в одной световой композиции использовалось 15 000 лампочек диодов. Кроме тоннелей на площадках установили огромные новогодние фонари, деревья из ярких лампочек и фигуры медведей.

В ледовом городке Татышев-парка. Фото предоставлено компанией

Еще одна серия праздничных мероприятий прошла на катке острова Татышев в Красноярске. На площадке аниматоры развлекали гостей под знакомые с детства новогодние мелодии и устраивали для ребятишек веселые конкурсы, здесь же можно было поиграть с любимыми сказочными персонажами или сделать семейные снимки на фотозоне-открытке от компании. Учитывая огромное количество посетителей катка в эти дни, праздники получились по-настоящему массовыми и веселыми.

Веселые новогодние хороводы. Фото предоставлено компанией

В Эн+ рассказали, что организовали новогодние активности и яркие праздничные мероприятия для жителей и в других городах. Наряду с Дивногорском в этом году ледовые городки от появились в Иркутске и Миассе. Традиции создания комфортной городской среды заложил в основу социальной политики основатель компании Олег Дерипаска.