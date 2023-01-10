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НовостиОбщество10 января 2023 5:54

Тысячи красноярцев и дивногорцев посетили праздничные площадки Эн+ в новогодние каникулы

Как рассказали в компании, особой популярностью у жителей Дивногорска пользовался ледовый городок, а красноярцев порадовала новогодняя программа на катке в Татышев-парке
Полина КУЗНЕЦОВА
Фотография на память о новогодних каникулах. Фото предоставлено компанией

Фотография на память о новогодних каникулах. Фото предоставлено компанией

В новогодние каникулы жители Красноярска и Дивногорска с удовольствием отдыхали на праздничных зимних площадках, которые энергетики организовали для горожан.

Например, на набережной Дивногорска в этом году были установлены световые тоннели и построен огромный ледовый лабиринт. А приглашенные аниматоры развлекали малышей и их родителей накануне нового года и с 4 по 6 января. Дети участвовали в конкурсах и играх, пели, танцевали и рассказывали стихи. А главным местом притяжения в праздничные выходные для дивногорцев и гостей города стал ледовый городок площадью почти 1 тыс. кв. метров с горками, подсветкой и планетой изо льда, где гости загадывали желания. На площадке можно было не только отдохнуть всей семьей, сделать эффектные фото, но и принять участие в эко-квесте. Организаторы разместили здесь стенды с подробным описанием правил и заданиями для участия, выполнив которые можно было стать участником розыгрыша подарков от Эн+.

Чтобы сбылись все желания, нужно обязательно обнять символ года. Фото предоставлено компанией

Чтобы сбылись все желания, нужно обязательно обнять символ года. Фото предоставлено компанией

Кстати, еще есть шанс проверить свои эко-знания и побороться за призы – в онлайн-квесте можно принять участие до 13 января на сайте http://enplus-quest.ru. А еще это познавательно - на сайте вы узнаете много интересных фактов о воде.

И, конечно, нельзя представить новогодний подарок от энергетиков без магии света. Рядом с ледовым лабиринтом на набережной Дивногорска, а также на площади Мира в Красноярске компания установила световые инсталляции с пятиметровым световым тоннелем. Алюминиевые каркасные конструкции для него изготовили в Санкт-Петербурге. Всего в одной световой композиции использовалось 15 000 лампочек диодов. Кроме тоннелей на площадках установили огромные новогодние фонари, деревья из ярких лампочек и фигуры медведей.

В ледовом городке Татышев-парка. Фото предоставлено компанией

В ледовом городке Татышев-парка. Фото предоставлено компанией

Еще одна серия праздничных мероприятий прошла на катке острова Татышев в Красноярске. На площадке аниматоры развлекали гостей под знакомые с детства новогодние мелодии и устраивали для ребятишек веселые конкурсы, здесь же можно было поиграть с любимыми сказочными персонажами или сделать семейные снимки на фотозоне-открытке от компании. Учитывая огромное количество посетителей катка в эти дни, праздники получились по-настоящему массовыми и веселыми.

Веселые новогодние хороводы. Фото предоставлено компанией

Веселые новогодние хороводы. Фото предоставлено компанией

В Эн+ рассказали, что организовали новогодние активности и яркие праздничные мероприятия для жителей и в других городах. Наряду с Дивногорском в этом году ледовые городки от появились в Иркутске и Миассе. Традиции создания комфортной городской среды заложил в основу социальной политики основатель компании Олег Дерипаска.