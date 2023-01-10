Красноярцев предупредили о выпуске белого пара и темного дыма из трубы ТЭЦ-2 Фото: Мария ЛЕНЦ

Энергетики предупреждают жителей Красноярска о выпуске белого пара и темного дыма из трубы ТЭЦ-2 10 января.

Как сообщает СГК, это связано с растопкой котлоагрегата ТЭЦ для обеспечения теплоснабжения во время похолодания, в ближайшие дни возможно понижение температуры до -30 градусов. Во время этого процесса возможен выпуск белого пара, темного дыма и шум. При этом ТЭЦ будет работать в обычном для себя режиме.

В СГК предупреждают, что такая растопка – это стандартная часть производственного процесса. Дополнительного вреда для экологии это не составит. Горожан просят не пугаться.

Напомним, что последний раз растопка котлоагрегата на ТЭЦ-2 проходила 22 ноября 2022 года.