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НовостиОбщество10 января 2023 5:26

Красноярцев предупредили о выпуске белого пара и темного дыма из трубы ТЭЦ-2

Горожан просят не пугаться
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Красноярцев предупредили о выпуске белого пара и темного дыма из трубы ТЭЦ-2

Красноярцев предупредили о выпуске белого пара и темного дыма из трубы ТЭЦ-2

Фото: Мария ЛЕНЦ

Энергетики предупреждают жителей Красноярска о выпуске белого пара и темного дыма из трубы ТЭЦ-2 10 января.

Как сообщает СГК, это связано с растопкой котлоагрегата ТЭЦ для обеспечения теплоснабжения во время похолодания, в ближайшие дни возможно понижение температуры до -30 градусов. Во время этого процесса возможен выпуск белого пара, темного дыма и шум. При этом ТЭЦ будет работать в обычном для себя режиме.

В СГК предупреждают, что такая растопка – это стандартная часть производственного процесса. Дополнительного вреда для экологии это не составит. Горожан просят не пугаться.

Напомним, что последний раз растопка котлоагрегата на ТЭЦ-2 проходила 22 ноября 2022 года.