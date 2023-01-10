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НовостиПроисшествия10 января 2023 4:39

В Зеленогорске в новогоднюю ночь женщина зарезала сожителя из-за раздела квартиры

Следователи завели уголовное дело
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Зеленогорске в новогоднюю ночь женщина зарезала сожителя из-за раздела квартиры

В Зеленогорске в новогоднюю ночь женщина зарезала сожителя из-за раздела квартиры

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Зеленогорске местная жительница зарезала мужчину в новогоднюю ночь. Как сообщает СК по Красноярскому краю, заведено уголовное дело по статье «убийство».

В ночь на 1 января 48-летняя женщина отмечала Новый год со своим 51-летним сожителем в их квартире на улице Калинина. Но во время застолья они поругались из-за раздела квартиры.

Во время ссоры женщина схватила нож и дважды ударила мужчину в грудь. Он скончался на месте. В итоге женщину задержали и завели в ее отношении уголовное дело.

Сейчас она находится в СИЗО. Следователи выясняют обстоятельства.