В Зеленогорске в новогоднюю ночь женщина зарезала сожителя из-за раздела квартиры Фото: Мария ЛЕНЦ

В Зеленогорске местная жительница зарезала мужчину в новогоднюю ночь. Как сообщает СК по Красноярскому краю, заведено уголовное дело по статье «убийство».

В ночь на 1 января 48-летняя женщина отмечала Новый год со своим 51-летним сожителем в их квартире на улице Калинина. Но во время застолья они поругались из-за раздела квартиры.

Во время ссоры женщина схватила нож и дважды ударила мужчину в грудь. Он скончался на месте. В итоге женщину задержали и завели в ее отношении уголовное дело.

Сейчас она находится в СИЗО. Следователи выясняют обстоятельства.