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НовостиПроисшествия10 января 2023 4:17

В Красноярском крае лавина сошла на трассу

Из-за стихии был перекрыт проезд
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае лавина сошла на трассу. Фото: МЧС по Красноярскому краю

В Красноярском крае лавина сошла на трассу. Фото: МЧС по Красноярскому краю

10 января в Курагинском районе лавина сошла на трассу. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.

Лавина сошла в 06:25 утра на участок 26-28 километра дороги местного значения «Курагино-Черемшанка». Объем обрушившейся снежной массы составила 30 кубометров.

К счастью, пострадавших нет. Но движение по дороге оказалось ограничено. На место выезжали местные дорожники и спасатели. К работе было привлечено 7 человек и 3 единицы техники.

Уже в 07:35 часов дорожники полностью очистили дорогу. Движение полностью открыто.