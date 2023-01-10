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НовостиПроисшествия10 января 2023 3:36

В деревне Двинка Красноярского края сгорел школьный спортзал

Площадь составила 350 квадратных метров
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В деревне Двинка Красноярского края сгорел школьный спортзал. Фото: МЧС по Красноярскому краю

В деревне Двинка Красноярского края сгорел школьный спортзал. Фото: МЧС по Красноярскому краю

9 января в деревне Двинка Тюхтетского района загорелся школьный спортзал. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 22:22 часа 9 января. Огонь стоящий отдельно от школы спортзал. В итоге площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

Локализовать пожар удалось лишь через два часа. К счастью, на момент возникновения возгорания внутри помещения никого не было, обошлось без пострадавших.

При этом до сих продолжается проливка тлеющих обломков и разбор конструкций. Здание сгорело практически дотла. На месте работают 15 пожарных и 6 единиц техники.