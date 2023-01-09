От удара пострадал фонтан Фото: соцсети

В Красноярске произошло очередное дорожно-транспортное происшествие. На этот раз в аварии оказался виновен…автомобильный коврик! Но обо всем по порядку.

Все случилось около остановки «Художественная галерея» в Красноярске. Очевидцы рассказали, что женщина собиралась выезжать из парковочного кармана, но педаль газа оказалась зажата тем самым автомобильным ковриком. В итоге на полной скорости задним ходом машина перелетела дорогу, трамвайные рельсы, деревья и тротуар. Конечным пунктом стал фонтан.

От удара у объекта выбило верхние детали облицовки. Машину искорежило так сильно, что восстановить ее уже не получится. К счастью больше никто, кроме автомобиля и фонтана в аварии не пострадал.

Ранее в Балахтинском районе произошло ДТП между двумя автомобилями. Иномарки «Мазда» и «Киа» столкнулись лоб в лоб на трассе Р-257 «Енисей». Как рассказали в полиции, на встречку выехала женщина за рулем «Мазды», которая не справилась с управлением.