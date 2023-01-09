Рекламный щит не выдержал сильного ветра Фото: соцсети

Несколько автомобилей пострадали в Красноярске. На транспортные средства упал рекламный щит, его унесло сильным порывом ветра.

Кадры появились в социальных сетях. Происшествие случилось на Предмостной площади. Некоторые части конструкции рухнули на проезжающие мимо машины.

По информации департамента градостроительства, рекламная тумба принадлежит индивидуальному предпринимателю. Он и понесет ответственность за техническое состояние и безопасность конструкции в случае, если у хозяев автомобилей появятся претензии.

Между тем, 9 января в Красноярском крае действительно была удивительная погода. Так, в этот день жительница Назарово Надежда Шинтарь сняла на камеру грозу. Кадры тут же разлетелись по социальным сетям.

Женщина рассказывает за кадром, что собралась погулять с собакой, выглянула в окно – а там настоящее светопреставление. Молодые тополя качаются под порывами сильного ветра, а за ними ничего не видать – что небо, что земля, все едино. И вдруг гром и яркая вспышка молнии. И так – несколько раз. Громкие раскаты наполняют все вокруг.