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НовостиОбщество9 января 2023 11:56

В Красноярске за новогодние каникулы задержали 89 пьяных водителей

Первого поймали через час после боя курантов
Василина ВАСИЛЬЕВА
Нарушителям грозит штраф и лишение прав

Нарушителям грозит штраф и лишение прав

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зимние каникулы для инспекторов ДПС в Красноярске были полны работы. За девять дней специалисты задержали 89 водителей, находившихся за рулем пьяными.

Первым задержанным стал 30-летний мужчина. Его инспекторы поймали в новогоднюю ночь – через час после боя курантов. О пьяном красноярце, находящимся в микрорайоне Солнечном, в Госавтоинспекцию сообщили местные жители по специальному телефону «Синяя линия».

Узнав местоположение нарушителя, инспекторы уже через пару минут задержали его на автомобиле Honda Fit, подходящем по приметам.

Буквально на ходу водитель иномарки перелез на пассажирское сиденье и максимально правдоподобно пытался убедить полицейский, что не ехал. Только вот алкотестер показал, что у него в крови 0,56 мг/л. За вождение в пьяном виде красноярцу теперь предстоит заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, он может лишиться прав на срок от полутора до двух лет.