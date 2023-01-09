Николаю Никулину исполнилось 65 лет Фото: администрация Назарово

В администрации Назарово – кадровые изменения. С поста начальника юридического отдела ушел Николай Никулин. На этой должности он проработал 10 лет.

Причиной ухода стал предельный возраст муниципальной службы – Никулину исполнилось 65 лет, сообщили в ведомстве. В понедельник, 9 января, глава города Владимир Саар поблагодарил уже бывшего коллегу за добросовестный труд:

- Очень жаль, что сегодня вы покидаете наш коллектив. Желаем вам успехов в дальнейшей жизни, уюта, добра и хорошего настроения. Спасибо за добросовестный и ответственный подход к работе.

Начальником юридического отдела Николай Никулин стал в ноябре 2013 года. До этого он работал главным специалистом.

В скором времени Владимир Саар намерен заполнить вакансию, ведь отделу нужен руководитель. О том, кто претендует на эту должность, пока неизвестно.