В праздничном режиме иллюминацию включат в старый Новый год и Крещение Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск остался без новогодней иллюминации. Праздничную подсветку в городе отключили в понедельник, 9 января. Администрация больше не планирует включать гирлянды.

В мэрии пояснили свое решение отключить иллюминацию: праздничные каникулы подошли к концу, начались рабочие будни. Загорится подсветка только в старый новый год с 13 на 14 января и Крещение, 19 января. Посмотреть на яркий световой комплекс можно будет на Стрелке.

Новогодняя иллюминация на улицах Красноярка и на Стрелке заработала с 19 января. Ее в городе включали в праздничном режиме вплоть до конца зимних каникул. Все это время вантовый мост, мост «Арфа» и БКЗ работали в режиме светомузыкального шоу, включаясь через каждые полчаса. На 59 участках улиц сияли праздничные элементы. Их в городе насчиталось 25 видов. Это звезды, лучи, птицы, световые круги, салюты и другие объекты.