В Красноярске стартует Зимний Суриковский фестиваль Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске стартует Зимний Суриковский фестиваль, он пройдет с 12 по 24 января и будет посвящен 175-летию со дня рождения великого художника. В основную программу вошли 36 мероприятий, среди которых концерты, выставки, хореографические спектакли, читки и научно-практические конференции.

День рождения знаменитого земляка приходится на 12 января по старому стилю и 24 января по новому стилю. Поэтому основная программа начнется 12 января, в 13:00, в сквере у памятника Василию Сурикову. А торжественное открытие – в 19:00 часов в БКЗ краевой филармонии.

Во время фестиваля пройдут полюбившиеся зрителям концерты на железнодорожных вокзалах города - выступления Красноярского камерного оркестра, Красноярского камерного хора и Красноярского духового оркестра. По традиции в дни фестиваля на экскурсионный маршрут выйдет автобус № 55 с аудиогидом.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.