В Красноярске перестал работать автобусный маршрут № 53 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перестал работать автобусный маршрут № 53, который соединяет микрорайоны Северный и Ветлужанку. Для горожан это стало неожиданностью, ведь о каких-либо изменениях никто не предупреждал. В приложениях автобусы не отображаются. И такая ситуация уже несколько дней.

В департаменте городского транспорта уже известно об этом, но не от самого перевозчика, а от горожан. Так что чиновники выясняют, что происходит и почему тот внезапно перестал исполнять условия муниципального контракта. За это полагаются штрафные санкции. Сам перевозчик же поясняет: нет водителей, некому ездить на маршруте, якобы те увольняются из-за низкой зарплаты.

А денег, надо полагать, нет у предпринимателя, потому что тарифы на перевозку маловаты? Не так давно ассоциация перевозчиков Красноярска озвучила свои пожелания – 56 рублей за билет. Такая новость вызвала у красноярских пассажиров негативную реакцию.