В Красноярской гимназии № 15 появилось звездное небо. Фото: администрация города

В Красноярской гимназии № 15 появилось звездное небо. Вместо скучного потолка на лестнице на третий этаж – скопление самых известных созвездий – Большая Медведица, Малая Медведица, Цефея, Кассиопея и другие.

В управлении образования города рассказали, что эту идею преобразования пространства продумывали сами ученики. Для этого ребятам пришлось углубить свои знания в астрономии. С реализацией помогли профессиональные дизайнеры.

На этом они не остановились, ребята-энтузиасты планируют создать QR-коды для созвездий ко Дню космонавтики, то есть до 12 апреля. Наверняка такой необычный дизайн потолка подтолкнет других учеников гимназии к тому, чтобы узнать поподробнее о происхождении и развитии небесных тел.