В Красноярске девушка вырывала из рук прохожих сотовые телефоны Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске задержали подозреваемую в уличных грабежах. История такова: перед новогодними праздниками в полицию обратились три человека с заявлением о том, что у них украли телефоны. Все три случая – по одному сценарию. Девушка подходила на улице к незнакомым людям и просила телефон позвонить под предлогом «очень нужно, очень важно». Добрые люди набирали номер, которые она диктовала. В этот момент незнакомка выхватывала гаджет из рук и убегала. Видимо, выбирала такие жертвы, которые не смогут ее догнать, едва ли среди них были молодые здоровые парни.

Общий ущерб составил почти 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к грабежам причастна ранее судимая 25-летняя жительница краевого центра. В ходе оперативных мероприятий она была задержана: сотрудникам полиции помогли в этом росгвардейцы. Два телефона нашли у нее, их вернули владельцам. А третий дамочка успела сдать в ломбард, его также в скором времени изымут и вернут. А подозреваемой грозит до 7 лет лишения свободы, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города.