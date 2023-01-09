Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 января 2023 8:07

Депутата красноярского Горсовета будут судить за дискредитацию армии

Административное дело будет рассматривать Железнодорожный суд в конце января
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Депутата красноярского Горсовета будут судить за дискредитацию армии

Депутата красноярского Горсовета будут судить за дискредитацию армии

Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутата красноярского городского Совета будут судить по административной статье о дискредитации армии. Он размещал свои посты в запрещенной на территории РФ социальной сети после того, как началась СВО. Как рассказал Константин Сенченко изданию «Проспект Мира», жалобу на него написал депутат Госдумы Юрий Швыткин, который занимает пост зампредседателя думского комитета по обороне. Сначала заявление было направлено в прокуратуру, оттуда ушло – в суд и в Горсовет.

29 декабря комиссия по этике городского Совета рассмотрела указанный факт и заключила, что депутат «дискредитирует Вооруженные Силы Российской Федерации, главу государства и органы государственной власти» и указала на «недопустимость подобных нарушений». Железнодорожный районный суд рассмотрит административное дело 26 января.