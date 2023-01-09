Депутата красноярского Горсовета будут судить за дискредитацию армии Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутата красноярского городского Совета будут судить по административной статье о дискредитации армии. Он размещал свои посты в запрещенной на территории РФ социальной сети после того, как началась СВО. Как рассказал Константин Сенченко изданию «Проспект Мира», жалобу на него написал депутат Госдумы Юрий Швыткин, который занимает пост зампредседателя думского комитета по обороне. Сначала заявление было направлено в прокуратуру, оттуда ушло – в суд и в Горсовет.

29 декабря комиссия по этике городского Совета рассмотрела указанный факт и заключила, что депутат «дискредитирует Вооруженные Силы Российской Федерации, главу государства и органы государственной власти» и указала на «недопустимость подобных нарушений». Железнодорожный районный суд рассмотрит административное дело 26 января.