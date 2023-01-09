На Таймыре вахтовика подозревают в краже найденных 10 тысяч рублей. Стоп-кадр видео

На Таймыре сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в краже 10 тысяч рублей. В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности. Некоторое время назад в дежурную часть Дудинки обратилась 40-летняя женщина и рассказала, что потеряла крупную сумму денег. Перед этим она была в супермаркете, деньги лежали в кармане верхней одежды. А когда подошла на кассу рассчитываться – они уже пропали. По всему выходит, что в тот же карман она засунула и телефон, а когда доставала его, деньги выпали.

Полицейские осмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, как некий мужчина наклоняется и поднимает с полу что-то, рядом с прилавком. Вскоре подозреваемого вычислили и задержали. Это 31-летний житель Башкортостана, который приехал на Таймыр работать вахтовым методом. Причем ранее уже судимый.

Мужчина и в самом деле поднял чужие деньги с пола. Проигнорировал одно правило: «нашел потерянное, не значит, что оно твое». Так что ему грозит вторая судимость по статье «Кража». Кстати, деньги он вернул владелице.