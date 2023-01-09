В Красноярске к подопечным дома-интерната Дед Мороз и Снегурочка приехали на нарядном мусоровозе

Полезные подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Фото: КРК

Жителей красноярского дома-интерната «Ботанический» с Новым годом поздравили необычные Дед Мороз и Снегурочка. Экологических волшебных героев пригласила в гости к подопечным интерната «Красноярская рециклинговая компания». Красноярский левобережный оператор организует и поддерживает разные интересные события, в первую очередь, экологической направленности. Поэтому и сказочные герои у КРК - особенные, экологические.

Кстати, приехали они не на традиционных санях, запряженных оленями или лошадями, а на нарядном мусоровозе, который вместе с ними наводил порядок и чистоту на левобережье Красноярска в дни новогодних каникул.

Современные волшебные герои ездят не только на оленях и лошадях. Фото: КРК

Дед Мороз и Снегурочка рассказали подопечным дома-интерната о том, почему важно сортировать мусор, куда отправляется вторичное сырье и что делают из него после переработки. А потом вручили всем полезные сувениры и провели фотосессию со всеми желающими.

– С домом-интернатом на Ботанической мы дружим уже 4 года. Неоднократно с сотрудниками приезжали сюда на субботники, – говорит Дмитрий Кузнецов, директор «Красноярской рециклинговой компании». – Два года, к сожалению, из-за ковидных ограничений все массовые мероприятие были отменены, но по просьбе руководства интерната мы всегда выделяли спецтехнику и людей для вывоза отходов после больших уборок. И нам очень приятно, что нас пригласили сюда как волшебников в рамках краевой программы «Сделай шаг». На попечении интерната находятся взрослые, от 18 лет, но они, как и дети, как и все мы, на самом деле, очень верят в чудеса и радуются праздникам.

Фотосессия с новогодними героями. Фото: КРК

Добавим, праздник был организован по инициативе и при поддержке «Центра социально-психологической поддержки «Все Свои!». Центр реализует проект «Сделай шаг» по краевой грантовой программе «Партнерство» и при помощи краевого центра поддержки общественных инициатив. Проект направлен на то, чтобы научить подопечных интернатов жить самостоятельно за стенами социальных учреждений.