В Хакасии в новогоднюю ночь мужчина убил бывшую жену Фото: Мария ЛЕНЦ

Жуткая история в новогоднюю ночь произошла в хакасском городе Саяногорске, сейчас в нем разбираются следователи регионального следкома. В собственной квартире убита 38-летняя женщина. Утром 1 января ее обнаружила дочь. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Вот что известно на этот час.

По версии следствия женщина отмечала наступление Нового года в кругу дочери и общих знакомых в своей квартире. Около двух часов ночи друзья уехали, дочь тоже ушла к подругам. Звонок в дверь – на пороге показался бывший муж. Недолгий разговор на повышенный тонах, мужчина хватает нож и несколько раз бьет им свою жертву в шею и туловище. Она скончалась на месте.

Убийца же направился в поселок Майна, это пригород Саяногорска. Там живут родители женщины. В их доме он добровольно свел счеты с жизнью. Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства преступления.