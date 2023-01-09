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НовостиОбщество9 января 2023 5:56

На Красноярск надвигаются морозы и сильный ветер

До минус 30 градусов и до 20 метров в секунду
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
На Красноярск надвигаются морозы и сильный ветер

На Красноярск надвигаются морозы и сильный ветер

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Центральные и южные районы Красноярского края надвигаются морозы. На смену нулевым отметкам столбик термометра упадет до отметок в минус 30 градусов. Шквалистый ветер, который обещали специалисты Гидрометцентра, уже пришел в краевой центр. Высока вероятность осадков, что вкупе с ветром грозит метелью.

По информации метеослужбы уже в ночь с 9 на 10 января в Красноярске ожидается минус 18 градусов, в ночь на 11 января – минус 26, а в следующую ночь и того больше – до минус 28. Но это, повторяем, в городе. А ведь известно, что за его пределами температура другая, значительно ниже. Однако уже к концу недели ситуация стабилизируется – днем до минус 11 градусов.

На севере края, в Дудинке и Норильске вторую неделю жмут сильные морозы, до минус 45 – 50 градусов. Экстренные службы дежурят в усиленном режиме.