В Красноярске пройдет Всероссийский оперный фестиваль Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск ждет большое культурное событие: с 21 января по 16 апреля на сцене Красноярского театра оперы и балета пройдет Всероссийский оперный фестиваль «Словцов. Постскриптум».

Почему именно здесь? Дело в том, что оперная труппа Красноярска отмечает столетний юбилей. В 1923 году выдающийся красноярский тенор «сибирский соловей» Петр Словцов и его супруга Маргарита Риоли-Словцова создали коллектив из местных артистов, который дал в течение года больше десяти спектаклей.

И второй повод для фестиваля – он приурочен к 150-летию Федора Шаляпина, выдающегося русского певца и актера. На открытие 21 января дадут премьеру – оперу Петра Чайковского «Опричник», роль князя Вязьминского в ней блестяще исполнял как раз Федор Шаляпин.

Также в репертуаре фестиваля красноярских театралов ждут «Аида» Джузеппе Верди, «Евгений Онегин» Петра Чайковского, «Лакме» Лео Делиба, «Пиковая дама» Петра Чайковского и другие.