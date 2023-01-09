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НовостиОбщество9 января 2023 5:32

В Красноярском крае скончался врач терапевт Константин Горбель

Константин Иванович умер на 55 году жизни
Источник:kp.ru
Константин Иванович Горбель

Константин Иванович Горбель

В Красноярском крае 5 января 2023 года скончался терапевт высшей категории Константин Иванович Горбель. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Константину Ивановичу было 54 года.

Горбель родился 23 мая 1967 года в Архангельской области. В 1990 году окончил Архангельский государственный медицинский институт («Лечебное дело»). C 1996 года работал в «Норильской межрайонной больнице №1». С 2003 года являлся главврачом этой больницы.

Прощание с Константином Горбелем пройдет в Норильске 10 января с 12.00 по 13.00.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Ивановича.