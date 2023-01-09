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НовостиОбщество9 января 2023 5:20

В Красноярске закрывают ледовые горки и фигуры

Причина – теплая погода, из-за которой все подтаяло
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске закрывают ледовые горки и фигуры. Фото: Красгоспарк

В Красноярске закрывают ледовые горки и фигуры. Фото: Красгоспарк

Жаль, но в Красноярске с сегодняшнего дня 9 января закрывают ледовые горки и фигуры. Накануне появилась информация из Татышев-парка, где находится главная городская елка. А теперь стало известно, что это происходит на других площадках города. Причины – в слишком теплой погоде. Несколько дней в краевом центре столбик термометра днем держался около нулевой отметки. Этого хватило, чтобы нанести урон ледовым фигурам, а горки стали небезопасными.

В Красгорпарке Gornovosti уточнили, что ледовые городки на Ярыгинской набережной, БКЗ и в сквере Энтузиастов закрыли временно. Специалисты оперативно огораживают ледовые фигуры сигнальными лентами. Однако – поправка – как только температура понизится, ледовые городки снова будут готовы принимать отдыхающих. А морозы синоптики нам обещают уже в ближайшие день – два. Причем значительные – до тридцатиградусных.