Красноярцев следующие праздничные каникулы жду в феврале Фото: Мария ЛЕНЦ

Новогодние каникулы только-только завершились. Длились с субботы 31 декабря по воскресенье 8 января. Вроде бы все, кто хотел отдохнуть, сделали это – и выспались, и на лыжах/коньках / сноубордах/ плюшках накатались. И в гости находились. Вроде бы, по логике, нужно с новыми силами на работу выходить – соскучились. А наши люди интересуются: когда следующие длительные каникулы?

Смотрим утвержденный производственный календарь: ждать недолго, оказывается. Четыре выходных дня будут во второй половине февраля – с 23 (четверг) по 26 (воскресенье). Отдохнуть с размахом на 8 марта не получится в этот раз, праздник приходится на среду. Но в мае снова ждут: трехдневные каникулы с 29 апреля по 1 мая и четырехдневные каникулы – с 6 по 9 мая.