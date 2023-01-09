Жителей Красноярского края и Хакасии предупреждают о сходе снежных лавин Фото: Мария ЛЕНЦ

МЧС двух регионов – Красноярского края и Республики Хакасия – предупреждают об опасности, которая подстерегает в горах. Здесь на протяжении всего зимнего сезона сохраняется опасность схода снежных лавин. Стоит отказаться от поездок без особой необходимости по дорогам с лавиноопасными участками. Это же относится и к туристам, кто едет в горы на выходные отдыхать.

Во-первых, всем любителям экстремального отдыха и фрирайда нужно всегда иметь при себе снаряжение (лавинный щуп, лопата, вшитые в одежду датчики, приборы для поиска людей в толще снега). Во-вторых, при подходе к лавиноопасному участку важно оценить характер склона и снежного покрова, а также погодные условия.

Лучше не рисковать, если прошел сильный снегопад, а над склоном нависают большие снежные карнизы. Если плохая видимость, ветер и метель. Лавины чаще всего идут со склонов без кустарников и деревьев, крутизной более 20-30 градусов.

Специалисты не рекомендуют отправляться в любой поход в одиночку, неподготовленным людям, в темное время суток. Строго запрещено употреблять алкогольные напитки. Обязательно сообщайте о маршруте и планах своим близким.

Как действовать во время схода лавины:

- постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду;

- при сносе лавиной делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;

- при погружении в снег подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ, экономя силы, пробирайтесь вверх, перемещая снег под ногами и утаптывая его;

- кричите, если явно слышите голоса людей, попытайтесь максимально сосредоточиться, не терять силы впустую.

Единый номер экстренных служб – 112.