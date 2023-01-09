В Красноярском крае в ночном пожаре погибли двое мужчин. Фото: МЧС

В Красноярском крае минувшей ночью, с 8 на 9 января, произошел пожар, который унес жизни двух мужчин. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в ГУ МЧС России по краю. Трагедия случилась в поселке Балахта. В 3:50 часов по местному времени на телефон диспетчера экстренной службы поступил звонок, что горит одноэтажный жилой дом. На место выехали 12 человек личного состава и 5 единиц техники. В 6:04 пожар был локализован, его площадь составила 48 квадратных метров. О ликвидации было объявлено в 7:05 часов.

Сейчас на пожарище работают дознаватели и следователи. Дознавателям предстоит выяснить причину возгорания. Пока нет никакой информации. Может быть что угодно – короткое замыкание, неправильная эксплуатация отопительных приборов, курение в постели – это самые частые версии подобных происшествий.