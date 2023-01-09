В окрестностях Красноярска спасатели нашли женщину с инфарктом. Фото: КГКУ "Спасатель"

Накануне, 8 января, вечером, спасателям поступил тревожный звонок: нужна экстренная помощь 49-летней женщине. Она находится в лесу в Березовском районе, недалеко от СНТ «Здоровье». Женщине стало плохо, жалуется на боль в области сердца. Одним словом – вопрос жизни или смерти. Команда в считанные минуты снялась с места – и на вызов. Женщину нашли, эвакуировали туда, где ее уже ждала бригада скорой помощи. Медики подтвердили, что у женщины инфаркт, доставили в больницу.

В целом новогодние каникулы прошли относительно спокойно для подразделений КГКУ «Спасатель». Нашли мужчину в Кежемском районе, который ушел из дома в тайгу в охотничью избушку еще в сентябре. Спасли рыбака на Красноярском водохранилище, который едва не отморозил руки. Эвакуировали несколько туристов на «Столбах».