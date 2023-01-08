В Красноярске 9 января прогнозируют плюсовые температуры Фото: Татышев-парк

Жители Красноярска не смогут прокатиться с горок на Татышева в понедельник, 9 января. В этот день они работать не будут. Причиной тому стала теплая погода.

Печальную для любителей зимнего развлечения новость сообщили в Telegram-канале парка. В понедельник синоптики пообещали, что столбик термометра в Красноярске поднимемся до +3 градусов Цельсия, поэтому весь ледовый городок пришлось временно закрыть на технический день. Специалисты будут следить за состоянием льда, чтобы с наступлением минусовых температур горки снова были готовы принимать гостей.

При этом с 9 января каток возвращается к обычному расписанию, где выходной выпадает на понедельник. Работать площадка будет со вторника по воскресенье с 10.00 до 21.30. при этом выйти на лед можно до 20.30, то есть максимум за час до закрытия.