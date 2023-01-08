В поселке Красноярского края установили станцию очистки воды

Теперь в поселке вода стала гораздо качественней Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В поселке Красноярского края появилась станция очистки воды. В населенном пункте Толстый мыс реконструировали очистные сооружения.

По информации регионального правительства, для этого провели немало работ: пробурили скважину глубиной 90 метров, установили модуль водоподготовки, смонтировали насосную станцию и разместили две накопительные емкости объемом по 100 кубометров. Кроме того, были собраны системы электроснабжения. На все это из федерального и краевого бюджетов потратили 70,89 миллионов рублей.

Теперь в поселке вода стала гораздо качественней. Ресурсом пользуются не только жители населенного пункта, чистую воду с новой станции поставляют в социальные учреждения: дом культуры, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение, объекты ЖКХ.

Министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев заявил, что благодаря этому не только решилась проблема с качеством воды, но и появилась перспектива для развития жилищного строительства.