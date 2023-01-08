В ГИБДД рассказали жителям Красноярска об опасности поиска попутчиков в соцсетях

В случае аварии пострадавшие не смогут получить страховые выплаты Фото: ГИБДД Красноярска

Многие привыкли искать перевозчиков в социальных сетях. Опубликовал объявление – и вот, уже едешь в нужный населенный пункт в удобное время за выгодную цену. Однако это может быть опасно, рассказали в ГИБДД Красноярска. Специалисты рекомендуют горожанам пользоваться услугами официального междугороднего транспорта.

По информации инспекторов, водители, которые работают неофициально, даже незаконно, часто ездят по времени больше, установленного законом. Кроме того, они не проходят техсмотры и осмотры у врачей. Именно поэтому пассажиры, соглашаясь на поездку с такими попутчиками, рискуют не только своим здоровьем, но и жизнью. Еще важно понимать, что в случае аварии пострадавшие не смогут получить страховые выплаты.

Госавтоинспекторы призывают гостей и жителей Красноярска, желающих уехать в другие населенные пункты края, пользоваться междугородними автобусами, отправляющихся с автовокзалов, а билет на них покупать в кассе.