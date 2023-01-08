Предъявить можно и справку о перенесенном коронавирусе Фото: Мария ЛЕНЦ

С понедельника, 9 января, красноярцев, любящих путешествия, ждут изменения. Для въезда в Таиланд туристам снова придется показывать справку о вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Правила коснутся тех, кто старше 18 лет. Об этом рассказали в авиакомпании AZUR air.

Среди препаратов, которые принимает иностранное государство, - «Спутник V» и «Спутник Лайт». Важно отметить, что при вакцинации двухкомпонентным медикаментом после второй прививки до момента вылета должно пройти минимум две недели. Однокомпонентную вакцину стоит поставить также минимум за 14 дней до перелета. Туристам, которые переболели коронавирусом, разрешается показать справку о перенесенном заболевании. Получить документ рекомендуется не позднее, чем за 180 дней до вылета.

Кроме того, тем, кто хочет посетить Таиланд, при себе нужно иметь еще и медицинскую страховку, покрывающую лечение от коронавирусной инфекции.

Тем временем, в красноярском аэропорту сообщили, что в связи с новыми правилами у пассажиров, купивших билеты Аэрофлота в Бангкок и Пхукет до 9 января, будет три варианта выхода из ситуации. Так, туристы могут выбрать другое направление, поменять дату вылета или вернуть билет до начала регистрации на рейс.