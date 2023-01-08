Ночью 7 января в Красноярском крае прошли 92 торжественных богослужения Фото: МВД Красноярского края

Больше 10,5 тысяч человек посетили рождественские службы в Красноярском крае. Итоги дежурства подвели в региональном МВД. Полицейские охраняли порядок во время Рождественского сочельника и праздничных богослужений.

В ведомстве сообщили, что ночью 7 января в 62 городах и населенных пунктах Красноярского края прошли 92 торжественных богослужения. В них приняли участие порядка 10,5 тысяч человек. За безопасностью красноярцев следили больше 350 полицейских. Охраняли порядок также сотрудники Росгвардии, ЧОПов, участники народных дружин и казачьих объединений.

В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю отметили, что общественный порядок никто не нарушил. Сейчас сотрудники краевой полиции вернулись к своим повседневным обязанностям.

Богослужение в Рождественскую ночь в Красноярске провел митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Служба прошла в храме Рождества Христова – там Пантелеимон провел великое повечерие, утреню и Божественную литургию.