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НовостиОбщество8 января 2023 4:26

В Красноярске расселят двухэтажный дом в микрорайоне Удачном из-за угрозы ЧС

Здание построено в 1974 году
Василина ВАСИЛЬЕВА
Аварийные дома есть в любом городе России

Аварийные дома есть в любом городе России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В микрорайоне Удачный Красноярска планируют расселить аварийный дом. Двухэтажное деревянное здание построили в 1974 году, и, как сообщает городская администрация, ему грозит ЧС.

Дом находится на улице Лесной, 37. Постановление о его расселении появилось на сайте мэрии Красноярска. В документе говорится, что администрация Октябрьского района должна проинформировать жителей о том, что здесь панируется провести аварийно-восстановительные работы, поэтому людям нужно переехать в маневренный фонд.

Уже в скором времени департамент городского хозяйства начнет разрабатывать проектное решения и документацию на выполнение работ и заниматься непосредственно работами по ликвидации угрозы ЧС. Между тем в документе указано, что ЧС это муниципального характера и возникнуть оно может в границах жилого дома.

Примечательно, что в списке аварийных домов Красноярска, которые подлежат сносу или реконструкции, этот дом не значится.