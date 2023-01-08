Проект охватывает территории обоих рынков Фото: администрация Красноярска

Рынки «Южный» и «Луч», расположенные на улице Шахтеров в Красноярске могут превратиться в жилой район с высотками и тематическим парком. Проект комплексного развития территории появился на сайте городской администрации. В документе говорится о 18 гектарах земли. В них, кроме рынков, входят также недостроенный двухэтажный торговый комплекс, крупный магазин мебели и несколько автосервисов.

Согласно документу, территорию выставят на торги. Планируется, что победитель аукциона выкупит все находящиеся здесь постройки у нынешних собственников и снесет их за свои средства. Стоимость выкупа будет известна позже – ее определят оценщики, которых наймет администрация. Только потом предприниматель сможет возвести здесь жилые высотки, обязательно оставив место под социальную инфраструктуру.

Также из постановления следует, что власти допускают строительство на месте рыночных рядов порядка 190 тысяч квадратных метров жилья, рассчитанных на 6300 человек, из расчета 30 «квадратов» на человека. Все земли застройщику принадлежать не будут – 3,5 гектара из 18 он обязан отдать городу. На этой территории появится школа на 1100 мест и детский сад на 240 мест. Кроме того, планируется, что во встроенных помещениях на первых этажах появится спорткомплекс площадью 480 квадратных метров, молодежный центр в 200 кв. м и еще один небольшой детсад, рассчитанный на 32 места.