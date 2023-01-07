В Красноярском крае двое детей пострадали в лобовом ДТП

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

В Балахтинском районе произошло ДТП между двумя автомобилями. Иномарки «Мазда» и «Киа» столкнулись лоб в лоб на трассе Р-257 «Енисей». Как рассказали в полиции, на встречку выехала женщина за рулем «Мазды», которая не справилась с управлением.

В салоне «Мазды» в этот момент, помимо самой женщины, находились двое детей, 8 и 11 лет. Они вместе с матерью после аварии попали в больницу, также медпомощь потребовалась пассажиру «Киа».

– Сейчас на загородных трассах переменчивая погода, в связи с этим необходимо быть предельно внимательными, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными и дорожными условиями и не совершать необдуманных маневров, – отметили в полиции.