Сотни красноярцев собрались в Рождественскую ночь в храме Рождества Христова

Фото: Красноярская епархия

В Красноярске прошли богослужения в ночь на Рождество. Наиболее масштабная служба состоялась в храме Рождества Христова на Щорса – ее проводил лично митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Он отслужил великое повечерие, утреню и Божественную литургию.

Непосредственно в Рождественскую ночь к храму пришли сотни прихожан – судя по фото красноярской епархии, образовались даже небольшие очереди. Торжественная служба традиционно началась с крестного хода.

Отметим, что праздничные службы длились почти до утра. Кстати, с 6 января начались Святки, которые верующие будут отмечать в течение 12 дней.

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