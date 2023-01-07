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НовостиПроисшествия7 января 2023 3:41

В Красноярском крае спасли рыбака, который застрял в снегу и едва не отморозил руки

Его успели вовремя доставить к врачам
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Служба спасения Красноярского края

Фото: Служба спасения Красноярского края

В Красноярском крае спасатели помогли мужчине, который поехал порыбачить на Красноярское водохранилище. Житель Балахтинского района отправился туда в одиночку, но добраться до конца маршрута на авто не смог из-за того, что дорогу замело снегом. Тогда рыбак бросил машину и пошел по льду пешком.

Когда рыбак понял, что добраться обратно без посторонней помощи не сможет, он вызвал спасателей – связь, к счастью, была. Ему на помощь выехали сотрудники пожарной части из Приморска.

Когда спасатели нашли мужчину на заснеженной дороге, он уже получил обморожение. Врачи сказали, что рыбаку крупно повезло – еще немного, и из-за переохлаждения он бы мог потерять руки.