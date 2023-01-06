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НовостиПроисшествия6 января 2023 10:36

В Красноярске две автомобилистки подрались посреди улицы

Что стало причиной, неизвестно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске две автомобилистки подрались посреди улицы. Стоп-кадр видео

В Красноярске две автомобилистки подрались посреди улицы. Стоп-кадр видео

В Красноярске две женщины устроили разборки прямо посреди проезжей части. Как подгадали с местом драки – на перекрестке улиц Весны и Взлетной, возле ТВ «Плаза» - под прицелом камеры уличного наблюдения. Так что эпическое побоище двух дам было записано в подробностях с первой минуты до последней. «ЧП Красноярск» опубликовал это видео в соцсетях и мессенджерах.

На светофоре остановился поток машин, из одной выскакивает дама и бросается к впереди стоящей иномарке, рывком открывает дверь со стороны водителя и накидывается на вторую даму. И начинается: бьют друг друга, хватают за волосы, наверняка ругаются крепкими словами. Проезжавшие мужчины попытались разнять их, но драчуньи не сдавались.

Вот та, что из впереди стоящей машины, достает что-то из багажника и густо засыпает бампер своей обидчицы чем-то белым, наверняка мукой. После этого начинается второй раунд драки, и снова несколько мужчин пытаются их разнять. В конце концов нарушительниц спокойствия растолкали по их машинам, все разъехались.

Кстати, дамы снимали конфликт на телефоны, так что ждем в скором времени в соцсетях мини-фильмы от первого лица на тему: «На меня напали на дороге».