В Норильске на центральном рынке загорелись торговые павильоны Фото: ИВАНОВА Диана

В Норильске на центральном рынке на улице Нансена произошел пожар – загорелись торговые павильоны. В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю рассказали, что сообщение на телефон экстренной службы поступило в 12:46 часов по местному времени сегодня, 6 января. Очевидцы уточнили, что загорелась кровля тех павильонов, которые не эксплуатируются.

На место выехали 5 единиц спецтехники и 15 человек личного состава. Более трех часов пожарные боролись с огнем, наконец, в 16:12 его удалось локализовать на площади 120 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало – это уже хорошо.

Что стало причиной возгорания, дознаватели будут выяснять после того, как пожарные закончат свою работу. Как версия – неисправная проводка или электроприборы. В Норильске сейчас сорокаградусные морозы, вдруг собственники отапливали свои помещения. Но, повторяем, точную причину назовут специалисты.