В Красноярске в канун Рождества на уборку улиц вышли 120 единиц техники Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в канун Рождества на уборку улиц вышли 120 единиц техники. Как сообщили в пресс-службе администрации города, такое поручение дал глава Владислав Логинов. Большое внимание уделено участкам улиц, прилегающих к храмам, здесь собирают и вывозят снег с утра – на Добролюбова, Менделеева, Лесной, Послушников, 9 Января, Ленина и так далее.

Небольшой ночной снег добавил работы. На дорогах снежная каша, из-за повышения температуры воздуха все тает. Так что мало убрать снег, нужно еще и промести асфальт, чтобы мог просохнуть.

По данным синоптиков в ночь на 7 января ожидается небольшой снег. А вот в воскресенье 8 января высока вероятность значительных осадков. Так что работы для городских коммунальных служб будет достаточно.