Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 января 2023 9:31

В Красноярске в канун Рождества на уборку улиц вышли 120 единиц техники

В первую очередь убирают снег возле храмов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске в канун Рождества на уборку улиц вышли 120 единиц техники

В Красноярске в канун Рождества на уборку улиц вышли 120 единиц техники

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в канун Рождества на уборку улиц вышли 120 единиц техники. Как сообщили в пресс-службе администрации города, такое поручение дал глава Владислав Логинов. Большое внимание уделено участкам улиц, прилегающих к храмам, здесь собирают и вывозят снег с утра – на Добролюбова, Менделеева, Лесной, Послушников, 9 Января, Ленина и так далее.

Небольшой ночной снег добавил работы. На дорогах снежная каша, из-за повышения температуры воздуха все тает. Так что мало убрать снег, нужно еще и промести асфальт, чтобы мог просохнуть.

По данным синоптиков в ночь на 7 января ожидается небольшой снег. А вот в воскресенье 8 января высока вероятность значительных осадков. Так что работы для городских коммунальных служб будет достаточно.