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НовостиОбщество6 января 2023 7:14

Красноярские врачи помогли пациенту со сломанной челюстью встретить Новый год

После сложной операции его на второй день выписали домой
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярские врачи помогли мужчине со сломанной челюстью встретить Новый год

Красноярские врачи помогли мужчине со сломанной челюстью встретить Новый год

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские врачи помогли своему пациенту встретить Новый год дома, в кругу семьи. Мужчина 29 декабря наряжал елку, встал на стремянку, но не удержался и упал. Да так неудачно, что сломал челюсть. Его привезли в краевую больницу, где пациентом сразу же занялись врачи. Первым делом – обследование. Компьютерная томография показала сложный перелом нижней челюсти. Говоря медицинским языком – высокий внутрисуставной перелом левого мыщелкового отростка нижней челюсти.

- При таком высоком переломе сложным является выбор хирургического доступа, так как традиционные не обеспечили бы необходимого обзора. Был использован модифицированный косметический предушно-височный доступ к височно-нижнечелюстному суставу, через который отломки нижней челюсти сопоставлены в правильном положении и фиксированы металлопластиной и винтами, - рассказал на своей странице в соцсетях врач ККБ Иван Кан.

В результате 31 декабря мужчину уже выписали домой.