Красноярские врачи помогли пациенту со сломанной челюстью встретить Новый год

Красноярские врачи помогли мужчине со сломанной челюстью встретить Новый год Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские врачи помогли своему пациенту встретить Новый год дома, в кругу семьи. Мужчина 29 декабря наряжал елку, встал на стремянку, но не удержался и упал. Да так неудачно, что сломал челюсть. Его привезли в краевую больницу, где пациентом сразу же занялись врачи. Первым делом – обследование. Компьютерная томография показала сложный перелом нижней челюсти. Говоря медицинским языком – высокий внутрисуставной перелом левого мыщелкового отростка нижней челюсти.

- При таком высоком переломе сложным является выбор хирургического доступа, так как традиционные не обеспечили бы необходимого обзора. Был использован модифицированный косметический предушно-височный доступ к височно-нижнечелюстному суставу, через который отломки нижней челюсти сопоставлены в правильном положении и фиксированы металлопластиной и винтами, - рассказал на своей странице в соцсетях врач ККБ Иван Кан.

В результате 31 декабря мужчину уже выписали домой.