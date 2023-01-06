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НовостиОбщество6 января 2023 6:21

Жительницу Тувы осудили за оскорбительные разборки в соцсетях

И получила 10 тысяч рублей штрафа
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Жительницу Тувы осудили за оскорбительные разборки в соцсетях

Жительницу Тувы осудили за оскорбительные разборки в соцсетях

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Тувы устроила разборки в соцсетях. Чем обидели ее, в республиканской прокуратуре не уточнили. Только способ поквитаться кызылчанка выбрала гаденький – разместила в интернете, в соцсетях фотографию обидчицы, ее данные и ниже написала все, что о ней думает. Этот пост тут же растащили по разным пабликам и группам.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ведомстве, прокуратура Кызыла провела проверку по обращению потерпевшей об унижении ее чести и достоинства. Нашла ту самую оскорбительную информацию, размещенную в сентябре 2022 года. Было заведено дело об административном правонарушении. Рассматривал его мировой судья и, понятное дело, встал на защиту униженной женщины. Грубиянке назначили штраф по максимуму – 10 тысяч рублей.

Кстати, для понимания, чем грозят публичные разборки, когда два человека не могут между собой выяснить отношения, а выносят сор из избы: штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, а за оскорбление в интернете и того больше – от 5 до 10 тысяч рублей.