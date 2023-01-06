В Красноярском крае произошло смертельное ДТП. Фото: ГИБДД края

В Нижнеингашском районе произошло смертельное ДТП. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, все случилось накануне, 5 января, в 18:15 вечера на 1152 км автодороги Р-255 «Сибирь». По предварительной версии 32-летний водитель автомобиля «Тойота Фортунер» двигался со стороны Иркутска. По неустановленным пока причинам он выехал на полосу встречного движения. В тот момент там находился другой автомобиль «Мазда Титан».

Последствия столкновения ужасные: водитель «Мазды» погиб на месте, ему было 64 года. Предполагаемый виновник аварии – водитель «Тойоты» и его 25-летняя пассажирка попали в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте работали сотрудники дорожной полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.