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НовостиПроисшествия5 января 2023 11:49

В центре Красноярска прорвало трубу с горячей водой

Фонтан кипятка затопил улицу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В центре Красноярска прорвало трубу с горячей водой

В центре Красноярска прорвало трубу с горячей водой

Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре Красноярска сегодня днем, 5 января, произошла коммунальная авария. На пересечении улиц Марковского и Парижской коммуны случился порыв сети горячего водоснабжения. И, как рассказывают очевидцы, фонтан кипятка вырвался из-под земли фонтаном и затопил участок улицы. Напор был настолько сильным, что выбил несколько окон на нижнем этаже офисного здания по адресу Парижской коммуны, 33.

Специалисты СГК отреагировали максимально быстро, прибыли на место и первым делом перекрыли воду в указанном здании. Проблема в том, что этот участок теплотрассы компании не принадлежит. Поэтому встала задача – найти владельца. К посикам подключились собственник здания и департамент городского хозяйства. Найдут владельца – станет понятно, кто и как будет ремонтировать трубу. Добавим, что в результате ЧП никто не пострадал.