В центре Красноярска прорвало трубу с горячей водой Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре Красноярска сегодня днем, 5 января, произошла коммунальная авария. На пересечении улиц Марковского и Парижской коммуны случился порыв сети горячего водоснабжения. И, как рассказывают очевидцы, фонтан кипятка вырвался из-под земли фонтаном и затопил участок улицы. Напор был настолько сильным, что выбил несколько окон на нижнем этаже офисного здания по адресу Парижской коммуны, 33.

Специалисты СГК отреагировали максимально быстро, прибыли на место и первым делом перекрыли воду в указанном здании. Проблема в том, что этот участок теплотрассы компании не принадлежит. Поэтому встала задача – найти владельца. К посикам подключились собственник здания и департамент городского хозяйства. Найдут владельца – станет понятно, кто и как будет ремонтировать трубу. Добавим, что в результате ЧП никто не пострадал.