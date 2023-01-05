Высокогорский мост в Красноярском крае планируют открыть осенью 2023 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Высокогорский мост – один из важных инвестиционных проектов Красноярского края, важное звено логистической цепи, которое откроет доступ к нескольким районам за Енисеем и Ангарой. Переправу возводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», работы лично контролирует губернатор края. Общая стоимость работ – более 7 миллиардов рублей, выделенных из краевого и федерального бюджета.

Для строителей праздничные дни уже завершены, с сегодняшнего дня, 5 января, специалисты продолжили работы в русле Енисея – они монтируют последний, десятый пролет. Там работают сейчас более 100 человек и 13 единиц техники. Добавим, что у моста 11 опор, последнюю установили в октябре 2022 года. По словам директора «Крудора» Андрей Журавлева, планируется до конца января довести готовность объекта до 86 %, а запустить его уже осенью нового года. Транспорт сможет двигаться по нему со скоростью до 80 километров в час.