В Хакасию прилетели студенты из Луганска для участия в оперной постановке «Зори здесь тихие»

В Хакасию прилетели студенты из Луганска. Фото: пресс-служба Минкультуры Хакасии

В Хакасию прибыли пятнадцать студентов Луганской государственной академии культуры и искусств. Вместе с артистами Хакасской филармонии, солистами хора «Каданс» и студентами Института филологии и искусств Хакасского госуниверситета они представят легендарную оперу Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие». Показы состоятся уже в это воскресенье, 8 января.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Хакасии, в ближайшие дни гостей ждет насыщенная программа. Им предстоят репетиции под руководством режиссера-постановщика из Санкт-Петербурга Ольги Маликовой. Творческое сотрудничество с Луганской академией стало возможным благодаря проекту «Зори Сибири – вместе с Донбассом». Он реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатор - АНО «Артистическое агентство «Зеркало сцены».

Средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в Луганскую академию культуры и искусств на развитие кафедры театрального искусства: на постановку учебных спектаклей, покупку реквизита, костюмов, изготовление бутафории и другие цели.