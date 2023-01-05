В Красноярском крае охотинспекторы патрулируют леса Фото: Мария ЛЕНЦ

Кому праздничные каникулы, а кого служба зовет. Инспекторы охотнадзора министерства экологии Красноярского края продолжают патрулировать леса. Они выявляют и пресекают факты нарушений правил охоты, проводят профилактические беседы.

В настоящее время на территории края сезон охоты открыт на большинство видов охотничьих животных и птиц. Тем не менее, в минэкологии призывают охотников соблюдать установленные законом требования и правила охоты. В ведомстве также напоминают, что для охоты в общедоступных угодьях необходимо иметь разрешение на добычу охотничьих ресурсов.

На территории охотпользователей нужна еще и путевка, подтверждающая заключение договора на охоту. Обязательно наличие охотничьего билета единого федерального образца и разрешения на хранение и ношение оружия. За нарушение правил охоты и незаконную добычу объектов животного мира может грозить как административная, так и уголовная ответственность.