В Минусинске владелице вернули забытый год назад в такси телефон. Фото: МВД

Жительница Минусинска получила новогодний подарок от сотрудников полиции в канун праздника. Ее пригласили в отдел и вручили сотовый телефон, который женщина потеряла больше года назад. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

В ноябре 2021 года в дежурную часть обратилась 32-летняя местная жительница. Написала в заявлении, что оставила сотовый телефон в автомобиле такси, а когда спохватилась и пыталась найти, мобильника в машине не оказалось.

Оперативники установили, что телефон забрал неизвестный мужчина, он в тот день также был пассажиром этого такси. Проблема была в том, что он вызвал машину не по телефону, а проголосовал на дороге, а затем расплатился наличкой. Водитель ничего о нем не знал. Было заведено уголовное дело по статье «Кража». Наконец, подозреваемого нашли, им оказался 60-летний житель южного города. Целый год он хранил украденный телефон у себя дома.

Совершено иначе поступил молодой человек из Железногорска, который нашел в магазине кошелек с деньгами, банковскими картами и украшениями – он сразу же принес находку в полицию, а вскоре их передали владелице. На честных людях держится мир.